5 dicas para quem deseja empreender em 2025

Até setembro de 2024, o Brasil registrou aproximadamente 42 milhões de empreendedores, um número que pode atingir mais do que o dobro até 2027, de acordo com levantamento feito pelo Sebrae e a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe). Com um mercado em constante evolução e cada vez abrindo mais oportunidades de negócios, muitos jovens também têm buscado oportunidades para empreender.

Se ainda levarmos em consideração as principais tendências no empreendedorismo para 2025, como os segmentos social e digital, entre outras práticas, o mercado começa a parecer um parque de diversões, com muitas atrações para conferir – mas será que existe tempo para experimentar uma por uma?