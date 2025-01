3 dicas para aproveitar melhor o espaço do quarto do bebê

Decorar o quarto do bebê é um dos momentos mais especiais para os pais (Imagem: New Africa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Preparar o quarto para a chegada de um novo filho é um dos momentos mais especiais para os pais. Trata-se de uma tarefa muito prazerosa e repleta de amor. No entanto, antes de começar a pensar na decoração, é essencial saber o tamanho do quarto para garantir uma organização proporcional e aproveitar melhor o espaço. Pensando nisso, especialistas compartilham algumas dicas valiosas para você compor esse ambiente com carinho e praticidade. Confira!

Atualmente, é comum casas e apartamentos com quartos pequenos. Entretanto, isso não significa que não dê para montar um ambiente bonito e funcional. A fim de dar a sensação de amplitude, a arquiteta e urbanista Marina Belotto sugere usar ao máximo cores claras no quarto. Além disso, é preciso utilizar mobiliários que respeitem o tamanho do espaço e a ergonomia, visando não deixar o cômodo ainda mais apertado.

Outra dica para otimizar o espaço é utilizar móveis com mais de uma função. Por exemplo, dá para usar uma prateleira da parte interna do armário de roupas como trocador. “Você consegue colocar o trocador dentro do armário e não precisa de outro elemento de mobiliário, que vai ser inutilizado com dois ou três anos de vida”, aponta Marina Belotto. Dessa maneira, também é possível reduzir gastos. A designer de interiores Mimy Anselmo aconselha pensar em espaços que possam se transformar com o tempo. Considere fazer com que, “por exemplo, a poltrona de amamentação, que vai sair relativamente cedo, possa dar lugar ao espaço de brincar”, recomenda. Compor espaços que se modificam com o tempo é ideal para o quarto do bebê (Imagem: New Africa | Shutterstock)

2. Quarto grande Para os quartos grandes, também é necessário pensar em mobiliários e itens que respeitem o tamanho do espaço. Nesse caso, de acordo com Marina Belotto, pode-se criar áreas dentro do quarto, como um setor funcional para os pais, com trocador, berço e poltrona de amamentação, e outro setor de brincadeira, com itens para a criança brincar. 3. Quarto compartilhado Também dá para adaptar ambientes caso o bebê precise dividir o espaço com pais ou irmãos. A arquiteta e urbanista Marina Belotto sugere tentar criar uma atmosfera que seja compatível com a identidade daquela criança ou, pelo menos, com essa expectativa de identidade. Para ela, também é importante tentar separar minimamente o espaço que pertence ao bebê e aos pais ou ao irmão. Para isso, aconselha utilizar elementos ou texturas a fim de separar um espaço do outro, porque são pessoas diferentes.