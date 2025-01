8 curiosidades sobre a relação dos gatos com o Egito Antigo

Os gatos sempre despertaram fascínio nas pessoas, mas sua relação com o Egito Antigo é especialmente interessante e marcante. Foi nessa civilização que eles começaram a ser domesticados, estabelecendo uma conexão profunda com os humanos. Além disso, não eram apenas animais de estimação; eles eram reverenciados como protetores, símbolos de status e até associados a divindades. Essa ligação única influenciou a cultura, a religião e até mesmo as leis da época, criando um legado que ecoa até os dias de hoje.

Abaixo, confira algumas curiosidades que explicam por que os gatos eram tão importantes para os egípcios!