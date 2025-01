6 receitas com lentilha para atrair prosperidade em 2025

Arroz com lentilha e cebola caramelizada (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A lentilha é um alimento comum nas mesas dos brasileiros durante a virada do ano. O hábito de consumi-la foi trazido ao Brasil pelos imigrantes italianos. Eles acreditavam que a comer na ceia de Réveillon ajudaria a atrair dinheiro durante todo o ano. Acredita-se também que essa superstição se deve ao fato do grão parecer com uma moeda. Então, para garantir que você tenha um ano próspero, confira 6 receitas deliciosas com lentilha!

Arroz com lentilha e cebola caramelizada Ingredientes Arroz

1 xícara de chá de lentilha

4 1/2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de óleo

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 xícaras de chá de arroz

2 xícaras de chá de água fervente

Sal a gosto Cebola caramelizada 2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e cortada em rodelas Modo de preparo Arroz Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue até ficar seco e brilhante. Junte a lentilha com a água do cozimento e a água fervente, misture bem e cozinhe, em fogo baixo, por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Cebola caramelizada Em uma frigideira, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até formar um caramelo claro. Acrescente a manteiga e a cebola e refogue até dourar. Desligue o fogo, transfira a mistura para a panela com o arroz e a lentilha e mexa para incorporar. Sirva em seguida. Salada de lentilha Ingredientes 200 g de lentilha

500 ml de água

1 tomate sem sementes e picado

1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de café de açafrão

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de suco de limão

de limão 1/4 de xícara de chá de azeite

1 folha de louro Modo de preparo Em água corrente, lave a lentilha, disponha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Após, escorra a lentilha e reserve. Em uma panela, coloque a água, a folha de louro e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a lentilha e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe amornar. Depois, com a ajuda de uma peneira, escorra a lentilha e descarte a folha de louro. Em seguida, transfira a lentilha para um recipiente, junte com restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Sirva a salada fria.

Lentilha à carbonara Ingredientes 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

100 g de bacon em cubos

2 ovos

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para refogar Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite o bacon até ficar crocante. Reserve. Na mesma frigideira, refogue o alho rapidamente e adicione a lentilha cozida. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo parmesão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a mistura de ovos à lentilha quente e mexa bem até formar um molho cremoso. Finalize com o bacon crocante e sirva. Lentilha assada com vegetais (Imagem: Elena M. Tarasova | Shutterstock) Lentilha assada com vegetais Ingredientes 2 xícaras de chá de lentilha

10 tomates-cerejas cortados ao meio

2 abobrinhas cortadas em pedaços

2 cebolas-roxas descascadas e cortadas em fatias

1 berinjela descascada e cortada em pedaços

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços

1 xícara de chá de salsinha picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de água Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue dourar. Em seguida, adicione a lentilha e refogue por 2 minutos. Junte a água e, assim que começar a ferver, cozinhe por mais 7 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a lentilha para uma travessa de vidro. Disponha os tomates-cerejas, a abobrinha, o pimentão, as cebolas-roxas e a berinjela sobre ela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Retire do forno, salpique com a salsinha e sirva em seguida.