5 objetos que atraem energias negativas para a casa

Espiritualista lista os itens que atrapalham a prosperidade e a harmonia do lar

Alguns objetos utilizados na decoração da casa são responsáveis pela atração de saúde, prosperidade e amor para o lar. Da mesma forma, também existem aqueles que podem trazer energias negativas. Para desenvolver a harmonia no ambiente, principalmente no começo do ano, muitas pessoas optam por utilizar amuletos, pedras e patuás. Porém, esquecem de eliminar itens ligados às más lembranças e sentimentos ruins.

“Mesmo que você não acredite, as energias circulam pelos ambientes através de coisas e pessoas, e alguns objetos podem tanto permitir que boas energias adentrem ao nosso lar como facilitar a entrada das más energias”, pontua Kélida Marques, mística e espiritualista.