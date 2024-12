Veja as previsões do Horóscopo Chinês para janeiro de 2025

O ano de 2025 será regido pela Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Janeiro traz a influência do Búfalo, exemplo de trabalho, solidez e, por outro lado, de frieza. De acordo com Tery Kanakura, os nascidos no ano do Búfalo são direcionados para o trabalho em todas as esferas da vida. Contudo, a maioria dos nativos coloca mais energia na carreira do que no desenvolvimento emocional, o que traz prejuízos e frustrações.

Ainda segundo a especialista, existe um grande trabalho a ser feito no setor pessoal desses nativos, principalmente no que diz respeito às emoções. “O equilíbrio entre o emocional e o profissional é o básico para que o Búfalo tenha a prosperidade que tanto almeja”, complementa. A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em janeiro de 2025. Confira!