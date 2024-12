17 dicas para facilitar o seu passeio na Disney

Para visitar um parque, você deve ter uma entrada válida e pode precisar de uma reserva para o parque temático escolhido, dependendo do tipo de ingresso e da data da sua visita, feita através da sua conta My Disney. Os ingressos podem ser adquiridos online.

A fila virtual é usada para atrações muito concorridas e novidades. Na data da sua visita, você pode entrar na fila virtual pelo aplicativo My Disney Experience em certos horários pré-estabelecidos, quando será determinado o momento do dia em que deve se dirigir à fila presencial da atração.

Mochila pequena, carregador portátil, boné ou chapéu, protetor solar, óculos de sol, garrafinha de água (pode reabastecer em bebedouros), capa de chuva, casaco leve para ambientes com ar-condicionado e documento de identificação com foto (como RG ou CNH; deixe seu passaporte no cofre do hotel).

O complexo tem um Centro Automotivo, onde atuam locadoras parceiras, e oferece um ônibus de cortesia, com serviço do seu hotel Resort Disney ou parque temático ao local.

Não é um item obrigatório para curtir os parques, mas ele adiciona um grau a mais de comodidade. Essa pulseira digital, semelhante a um relógio de pulso e que funciona por aproximação, pode ser usada para entrar nos parques, abrir a porta do seu quarto em um hotel Resort Disney, fazer pagamentos em lojas e restaurantes do complexo e mais. Em menos de um dia você estará convencido de que ter as mãos livres nesses momentos é um grande conforto. É vendida em diversas lojas pelo complexo.

13. Fotos com personagens

Tirar fotos com personagens Disney é uma das experiências mais tradicionais dos parques, algo divertido até para adultos. Alguns personagens ficam disponíveis para fotos por longos períodos, como a Cinderela no Princess Fairytale Hall do Magic Kingdom Park, enquanto outros só aparecem em alguns horários específicos do dia. As informações estão disponíveis no My Disney Experience.

14. Aluguel de itens

Em todos os parques temáticos e em outros locais do complexo estão disponíveis para aluguel carrinhos de bebê, cadeiras de rodas e ECVs (veículos elétricos individuais).

15. Mapas

Na entrada dos parques temáticos, pegue um mapa físico gratuito do local. É muito útil ter à mão durante o passeio e ainda serve como uma lembrança da viagem.

16. Restaurantes

Se dividem entre os de “quick service” (informais, mais baratos, com serviço de balcão) e os de “table service” (com serviço de garçom, de preço médio a valores mais elevados). Para estes últimos costuma ser necessário fazer reserva.

17. Disney’s BoardWalk

Um calçadão à beira do lago com vários restaurantes, lojas e uma vida noturna agitada. Fica entre dois hotéis Resort Disney, a uma curta caminhada do EPCOT.

Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem