12 nomes de personagens de Star Wars para cachorro

A saga Star Wars, criada por George Lucas, é uma das histórias mais emblemáticas da cultura pop. Desde seu início em 1977, Star Wars uniu gerações de fãs com suas aventuras intergalácticas, personagens cativantes e batalhas épicas entre o bem e o mal. Com diversos personagens icônicos, cada um com características únicas, é fácil encontrar inspirações para o nome do seu cachorro. Abaixo, confira algumas opções!

1. Luke

Luke Skywalker é o protagonista da trilogia original. Um jovem humilde que descobre sua verdadeira herança como Jedi e enfrenta o poderoso Império. Ele é corajoso, determinado e tem um coração generoso. Para cães leais, protetores e sempre dispostos a agradar seus tutores, como golden retrievers ou border collies, esse é um nome que simboliza heroísmo e bondade.