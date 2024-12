7 pratos veganos para a ceia de Natal

Para tornar a celebração ainda mais inclusiva e significativa, é fundamental considerar as opções vegetarianas para quem não consome ingredientes de origem animal. Dessa forma, todos podem desfrutar plenamente do espírito natalino. Pensando nisso, separamos 7 receitas para uma ceia de Natal vegana deliciosa. Confira!

Pimentão recheado com lentilha

Ingredientes

3 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de lentilha cozida

1 pitada de sal

1 xícara de chá de arroz

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

4 pimentões verdes

2 cenouras descascadas e picadas

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha e o sal e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz, a cenoura e a água, reduza o fogo e cozinhe até secar a água. Desligue o fogo, coloque o cheiro-verde e misture. Reserve. Após, com a ajuda de uma faca, corte a parte superior dos pimentões, retire as sementes e recheie. Feche com as tampas dos pimentões e disponha em uma assadeira. Finalize regando com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Farofa com uva-passas

Ingredientes

500 g de farinha de mandioca

5 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de uvas-passas pretas sem sementes

pretas sem sementes 3 colheres de sopa de nozes picadas

1/2 xícara de chá de maçã-verde cortada em cubos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo, espere esfriar, acrescente as uvas-passas, as maçãs, as nozes e o cheiro-verde. Misture e, aos poucos, junte a farinha de mandioca, mexendo para incorporar. Sirva em seguida.

Rabanada vegana para a ceia de Natal

Ingredientes

1 l de leite de amêndoas

1 colher de sopa de essência de baunilha

1/5 xícara de chá de açúcar

2 pães franceses fatiados

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e o açúcar e leve ao fogo médio até dissolver completamente. Desligue o fogo e adicione o restante dos ingredientes, exceto a canela. Cubra com um pano e deixe descansar por 15 minutos. Depois, coloque as fatias de pão em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 8 minutos, virando na metade do tempo para dourar os dois lados. Retire do forno, espere esfriar e polvilhe com canela. Sirva em seguida.

Salpicão vegano

Ingredientes

1 cenoura ralada e descascada

ralada e descascada 1 inhame descascado e picado

1/2 xícara de chá de uvas-passas

1/2 maçã sem sementes e ralada

350 g de milho-verde

350 g de ervilha

1/4 xícara de chá de água

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de café de páprica defumada

Sal, coentro e cebolinha picados a gosto

Batata palha para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o inhame, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Transfira para um liquidificador e adicione o alho, o sal e a água. Bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a cenoura, as uvas-passas, a maçã, o milho-verde, a ervilha, os temperos e misture. Acrescente o creme de inhame e mexa para incorporar. Polvilhe com a batata palha e sirva em seguida.