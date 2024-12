4 drinks com rum para as festas de final de ano

Com essas bebidas, é possível fugir do tradicional e apostar em opções diferenciadas para comemorar

O mês de dezembro é conhecido por ser um período de festas e comemorações, além da chegada do verão. O Ano-Novo, em especial, é um evento em que as pessoas se reúnem com amigos e familiares para saborear pratos típicos e brindar a chegada de um novo ano.

Inclusive, na hora do brinde, é possível fugir do tradicional e apostar em bebidas diferenciadas. Para quem quer aprender receitas de drinks produzidos com rum, o bartender parceiro da Cavendish, Daniel Santos, explica o passo a passo. Confira!