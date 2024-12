Martíni de morango (Imagem: Anna Fedorova_it | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Além das tradicionais comidas da ceia de Natal, a celebração também pede por uma bebida deliciosa e refrescante para complementar a festa, especialmente porque, no Brasil, a data coincide com o auge do verão. As altas temperaturas típicas desta época tornam as bebidas geladas uma escolha perfeita para animar a noite e oferecer alívio ao calor, harmonizando com os sabores típicos da ceia e garantindo que todos os convidados possam brindar com prazer e frescor. Abaixo, confira 7 receitas de bebidas refrescantes para o Natal!

Martíni de morango Ingredientes 5 morangos cortados em rodelas

cortados em rodelas 60 ml de vodca

15 ml de xarope de açúcar

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Pedras de gelo a gosto

Folhas de hortelã para decorar Modo de preparo Em uma coqueteleira, coloque os morangos, a vodca e o açúcar e agite bem. Adicione a pimenta-do-reino e as pedras de gelo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a bebida para uma taça de martíni, decore com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

Gin de laranja Ingredientes 1 rodela de laranja

25 ml de gin

25 ml de suco de laranja

250 ml de energético

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em uma taça, coloque as pedras de gelo e a rodela de laranja. Adicione o gin, o suco de laranja e o energético e misture bem. Finalize com as pedras de gelo e sirva em seguida. Moscow mule sem álcool Ingredientes 1/4 de xícara de chá de suco de limão

25 ml de xarope de gengibre

Água com gás, espuma de gengibre e pedras de gelo a gosto

Raspas de limão, folhas de hortelã e rodela de limão para decorar Modo de preparo Em uma caneca, coloque as pedras de gelo. Adicione o suco de limão e o xarope de gengibre e misture bem. Acrescente a água com gás e mexa para incorporar. Finalize com a espuma de gengibre, decore com as raspas de limão, as folhas de hortelã e as rodelas de limão. Sirva em seguida. Batida de abacaxi (Imagem: 5PH | Shutterstock)

Batida de abacaxi Ingredientes 2 fatias de abacaxi

250 g de creme de leite

200 g de leite condensado

120 ml de vodca

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o creme de leite, o leite condensado e a vodca e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida. Sangria sem álcool Ingredientes 1/2 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 1 maçã sem sementes e picada

1 pêssego descascado, sem caroço e picado

1 cacho de uva sem semente

Suco de 2 limões

1 l de suco de uva

1 l de refrigerante sabor limão

6 fatias de laranja

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em uma jarra, coloque as frutas, exceto a laranja, e os sucos e misture bem. Adicione o refrigerante e mexa delicadamente. Finalize decorando com as fatias de laranja, as folhas de hortelã e as pedras de gelo. Sirva em seguida. Caipirinha de caju Ingredientes 1 caju fresco maduro

1 colher de sopa de açúcar

50 ml de cachaça

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Lave o caju e corte em pedaços pequenos, retirando a parte mais fibrosa. Em um copo, coloque os pedaços de caju e o açúcar. Use um pilão para macerar levemente, liberando o suco da fruta sem amassar demais. Acrescente a cachaça no copo e mexa bem para misturar. Complete o copo com gelo e mexa novamente. Sirva em seguida.