6 profissões ideais para o signo de Capricórnio

Capricórnio é o décimo signo do zodíaco. É regido por Saturno e rege a Casa 10 do Mapa Astral. Realistas, determinados, disciplinados e organizados, os capricornianos estão sempre em busca do seu lugar no mundo. “São focados, não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que para chegar ao seu objetivo precisam seguir com passos firmes e constantes”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Capricórnio é último signo da tríade de Terra, por isso se identifica com profissões que trazem segurança material. “Esse signo também rege os ossos, os dentes e o processo de envelhecimento natural da vida”, complementa Thaís Mariano. Segundo ela, as profissões que mais se alinham com este signo são: