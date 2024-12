8 dicas para começar o ano com a saúde do coração em dia 

Cuidar do coração vai muito além de prevenir doenças; é uma forma de garantir energia, disposição e qualidade de vida. A saúde cardiovascular, no entanto, merece atenção especial, já que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as doenças cardiovasculares causam 400 mil mortes por ano no Brasil.

“A prevenção é o caminho mais eficaz para manter a saúde do coração. Não se trata de grandes mudanças, mas de pequenos ajustes no dia a dia que, somados, fazem toda a diferença”, afirma o Dr. Fabrício Assami, cardiologista do Hospital Santa Paula.