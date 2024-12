5 receitas de salpicão vegetariano para o Natal

Em um recipiente, coloque a cenoura e o repolho e misture. Adicione a maionese e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite. Decore com folhas de coentro e leve à geladeira até o momento de servir.

Salpicão vegetariano de batata com maçã

Ingredientes

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 xícara de chá de batata cozida e cortada em cubos

1 xícara de chá de batata-palha

1/2 maçã-verde sem sementes e picada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 salsão picado

1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço e picada

1/2 xícara de chá de uvas-passas

1/2 xícara de chá de maionese vegana

Suco de 1 limão

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cenoura, a batata cozida, a maçã-verde, o milho-verde, o salsão, as uvas-passas e as azeitonas. Adicione a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão vegetariano tradicional (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

Salpicão vegetariano tradicional

Ingredientes

1 xícara de chá de ervilha fresca cozida

2 colheres de sopa de uvas-passas pretas

pretas 1 cenoura descascada e ralada

170 g de milho-verde

1 xícara de chá de repolho higienizado e fatiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de maionese vegana

100 g de batata-palha

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ervilha, as uvas-passas, a cenoura, o milho-verde e o repolho e misture. Tempere com azeite e sal. Por último, coloque a maionese e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira e sirva com a batata-palha.