5 dicas para evitar lesões esportivas durante as férias

As férias, frequentemente vista como um período dedicado ao descanso, também é a oportunidade perfeita para adotar novos hábitos, como a prática de atividade física. Enquanto no decorrer do ano as demandas do dia a dia muitas vezes dificultam a dedicação aos exercícios, nas férias é possível aproveitar o tempo livre para se movimentar, experimentar novas modalidades e criar uma rotina que beneficie a saúde do corpo.

No período, a corrida e a caminhada, por exemplo, são ótimas opções, principalmente para aqueles que viajam para destinos deslumbrantes. “Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, destaca a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.