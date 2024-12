5 benefícios do chá de pitangueira para a saúde e como usar

O chá de pitangueira é tradicionalmente consumido para fortalecer o sistema imunológico. Acredita-se que ele ajuda a neutralizar os efeitos do cansaço e do estresse do dia a dia, devido à sua ação contra os radicais livres.

Inclusive, o estudo “Crude extract and fractions from Eugenia uniflora Linn leaves showed anti-inflammatory, antioxidant, and antibacterial activities“, publicado no BMC Complementary and Alternative Medicine, o extrato das folhas da planta apresentou atividade anti-inflamatória significativa em modelos experimentais com animais devido aos compostos bioativos como flavonoides e ácidos fenólicos.

4. Controle glicêmico

O consumo do chá de pitangueira é indicado popularmente como um aliado no controle dos níveis de açúcar no sangue, sendo recomendado como suporte natural para pessoas que buscam equilibrar a glicemia. Por sua vez, no estudo “Improving effects of the extracts from Eugenia uniflora on hyperglycemia and hypertriglyceridemia in mice“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, o extrato das folhas de pitangueira apresentou um potencial efeito hipoglicemiante em camundongos diabéticos.

Os ácidos fenólicos presentes no extrato inibiram a ação da enzima α-glucosidase, reduzindo a absorção de glicose no intestino. Esse achado sugere uma possível aplicação do chá para o controle da glicemia em humanos, mas os resultados são limitados, pois foram obtidos em modelos animais, sendo necessário investigar esse efeito por meio de ensaios clínicos.

5. Efeito antidiarreico

O potencial antidiarreico do extrato aquoso das folhas de Eugenia uniflora foi demonstrado em um estudo de Almeida et al. (1995), publicado na Revista de Saúde Pública. O experimento utilizou intestino isolado de ratos para investigar a capacidade da planta de reduzir o trânsito intestinal.