10 rituais para fazer antes e durante a virada do ano

Em 2025, vários planetas mudam de signo, abrindo portas para novas possibilidades tanto no individual quanto no coletivo. O universo nos chama para inovar, confiar na nossa autenticidade e deixar ir o que já não faz sentido. Está na hora de abraçar o novo, expandir horizontes, confiar nas infinitas possibilidades, ousar e construir novas realidades.

A virada do ano é um momento poderoso de transição. Mais do que festas e fogos, é uma oportunidade perfeita para se alinhar com suas intenções, agradecer o que passou e abrir espaço para tudo de bom que está por vir.

Dica prática: enquanto limpa, diga mentalmente: “Eu libero o que não me serve mais e recebo com alegria o novo”.

Nada melhor do que começar o ano com a energia fluindo livremente. Limpe sua casa, organize gavetas e doe o que não usa mais. Esse gesto não é só simbólico: ele literalmente abre espaço para novas oportunidades entrarem na sua vida.

Escreva seus objetivos para 2025 em um papel ou monte um mapa visual com imagens que representem o que deseja realizar. Isso ajuda a focar suas energias no que realmente importa.

Entrar no ano sem dívidas é uma forma de atrair prosperidade. Resolva pendências que estiverem ao seu alcance. Se alguma conta ainda precisar esperar, reserve um momento para planejar como resolvê-la nos primeiros meses do ano.

3. Afirmação ou mantra

Crie sua própria afirmação ou use esta sugestão: “Serenidade, consciência, inovação, autenticidade, verdade, coragem, amor e discernimento me acompanharão durante todo esse ano. O melhor e mais adequado chega até mim! Concretizo meus objetivos com originalidade. Eu abro as portas para o novo chegar!”. Repita-a ao longo do dia e especialmente à meia-noite para vibrar na energia desejada.

4. Escolha sua cor e cristal

Cores sugeridas para 2025: amarelo (foco, prosperidade e abertura de caminhos ) e roxo (elevação espiritual, paz e clareza mental).

amarelo (foco, prosperidade e ) e roxo (elevação espiritual, paz e clareza mental). Cristais sugeridos: quartzo com enxofre (para energia e clareza); olho de tigre (para proteção e foco); e ametista (para paz e conexão espiritual).

Use a cor escolhida em uma peça de roupa ou acessório e leve o cristal no bolso, como um amuleto de boas energias.

5. Dica final: agradeça e celebre

Antes de dormir, feche os olhos e agradeça por tudo o que você viveu — os aprendizados, as alegrias e até os desafios. Quanto mais você celebra, mais motivos terá para comemorar.