7 benefícios do anis-estrelado para a saúde e como usá-lo

Além de seu uso culinário, possui diversos benefícios para a saúde, tornando-se uma opção versátil para incorporar no dia a dia. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

1. Ação antibacteriana e antifúngica

Conforme o estudo “Assessment of antimycotoxigenic and antioxidant activity of star anise (Illicium verum) in vitro“, publicado no Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, o anis-estrelado é uma fonte rica em compostos antioxidantes e antimicrobianos, especialmente antifúngicos, devido ao seu alto teor de trans-anetol.

O consumo dessa especiaria pode ajudar a inibir o crescimento de fungos, contribuindo para a prevenção e o tratamento de infecções fúngicas. Além disso, o anetol presente no anis-estrelado também apresenta atividade antibacteriana. Essas propriedades podem auxiliar na prevenção de infecções gastrointestinais e de pele, além de fortalecer as defesas naturais do organismo.

2. Melhora a digestão

O anis-estrelado é conhecido por sua ação carminativa, que auxilia na eliminação de gases acumulados no trato gastrointestinal e alivia desconfortos como inchaço abdominal e cólicas. Seu consumo, especialmente após refeições mais pesadas ou ricas em gorduras, pode facilitar o processo digestivo, estimulando a motilidade intestinal e ajudando na digestão de alimentos difíceis.