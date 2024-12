5 cuidados para ter com os cabelos na praia e na piscina

Com a chegada do verão e as férias de dezembro, praias e piscinas ficam cada vez mais cheias. Famílias viajam para o litoral de todo o Brasil, amigos se reúnem em casas de veraneio e o objetivo de todos é um só: aproveitar a melhor época do ano. Contudo, é necessário se atentar aos cuidados com a saúde do cabelo, já que a exposição frequente aos raios ultravioleta pode ser bastante prejudicial para os fios.

O cabelo não emite sinais de dor para sinalizar impactos causados pela exposição solar, dificultando a identificação de qualquer alteração nos fios. Porém, a radiação e o cloro das piscinas danificam a fibra capilar, provocando ressecamento, textura áspera e diminuição do brilho. Mas, de acordo com a especialista em estética capilar e fundadora do Stylebar, Gisela Prochaska, alguns cuidados simples podem amenizar e até resolver os problemas. Confira!