7 cuidados com a alimentação para ajudar a prevenir o Burnout

O cuidado com a alimentação, aliado a outros hábitos saudáveis, como prática regular de atividade física, sono adequado, boa hidratação e manejo do estresse, é essencial para preservar a saúde física e mental. Uma alimentação equilibrada, em especial, fornece os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo e do cérebro, contribuindo para o equilíbrio emocional e energético.

De acordo com a International Stress Management no Brasil (ISMA-BR), o país é o 2º com mais trabalhadores estressados, chegando a mais de 72%. Por sua vez, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), estima que aproximadamente 30% dos trabalhadores do Brasil sofrem com Burnout, síndrome psicológica relacionada ao estresse crônico no trabalho. Em 2022, a condição foi considerada um fenômeno ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS).