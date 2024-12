5 sinais para identificar se uma pinta é câncer de pele

O Brasil, conhecido por seu clima tropical, é marcado por altas temperaturas, especialmente em dezembro, quando começa o verão. Com a chegada da estação, cresce a preocupação com a exposição excessiva aos raios ultravioletas e o aumento do risco de câncer de pele.

Para conscientizar a população sobre esses perigos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) criou a campanha “Dezembro Laranja”. A iniciativa busca promover a reflexão sobre a importância da prevenção e do autocuidado.