5 dicas para equilibrar a alimentação no fim de ano

O fim do ano é cheio de encontros e sabores incríveis, mas também um período que pede atenção aos excessos. Felizmente, é superpossível curtir sem descuidar da saúde. Com algumas escolhas conscientes e planejamento, você pode aproveitar as delícias da temporada com equilíbrio. Descubra agora como manter seus hábitos saudáveis em dia!

1. Faça um planejamento alimentar

Márcia Rodrigues, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, recomenda manter o planejamento alimentar no período de fim de ano também. “Embora as viagens e festas possam ser momentos importantes, a chave para manter uma alimentação equilibrada é a organização. Antes de viajar ou participar de uma festa, verifique os alimentos e bebidas que estarão disponíveis e defina escolhas saudáveis”, orienta.