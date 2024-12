4 dicas para casais emagrecerem juntos

Emagrecer pode ser um desafio, mas fazer isso ao lado de quem você ama torna o processo muito mais leve e motivador. Quando os objetivos são compartilhados, o casal se apoia, e as mudanças no estilo de vida acontecem de forma mais natural. Por isso, sugestões práticas para transformar hábitos e criar uma rotina saudável a dois são super bem-vindas. Afinal, cuidar da saúde juntos fortalece não só o corpo, mas também o relacionamento.

A seguir, Patrícia aponta hábitos em conjunto para casais emagrecerem ou manterem o peso juntos.

1. Dieta em refeições em conjunto

Nem sempre as necessidades nutricionais do casal são as mesmas. Porém, geralmente é possível fazer algumas refeições em conjunto, um incentivando o outro a ingerir alimentos mais saudáveis.

2. Comprem alimentos saudáveis

Sempre tem aquele que gosta mais de chocolate, fast-food e frituras, por isso é importante que um escolhido do par faça as honras no supermercado e opte por alimentos in natura, evitando os embutidos e industrializados.