Veja a cor ideal para você usar na virada do ano

Para atrair boas energias e prosperidade para o novo ano, muitas pessoas investem em simpatias e rituais, que incluem, entre o mais famoso deles, escolher a cor da roupa para a virada do ano. No entanto, se você faz parte do time que ainda está em dúvida sobre qual tom escolher, a numerologia pode te ajudar.

Este ramo do esoterismo utiliza a simbologia dos números e operações matemáticas para estabelecer uma conexão entre os algarismos e os seres vivos, ajudando a revelar traços de personalidade. Para relacionar os números com as cores, a influenciadora e especialista em assuntos esotéricos Nanda Silveira compartilha um método simples de cálculo.