6 profissões que exigem o conhecimento de Excel avançado

O Excel é um software indispensável para quem busca aprimorar processos e aumentar a eficiência no trabalho. Suas funcionalidades vão muito além de tabelas simples, permitindo análises complexas, automação de tarefas e visualizações de dados estratégicos. Profissionais que dominam os recursos avançados dessa ferramenta, como tabelas dinâmicas, macros e fórmulas, se destacam no mercado, contribuindo para decisões corporativas mais rápidas e fundamentadas.

2. Controlador de custos

Responsável por analisar despesas em projetos, o controlador de custos usa o software para monitorar orçamentos, identificar desvios e propor ajustes. Ferramentas como macros e fórmulas avançadas ajudam a organizar grandes volumes de dados e criar soluções.

3. Analista de recursos humanos

No RH, o Excel pode ajudar no gerenciamento de folhas de pagamento, banco de horas e análise de desempenho. O uso de funções avançadas permite cruzar informações, criar relatórios personalizados e otimizar processos administrativos com maior precisão.