5 benefícios da planta jurubeba para a saúde

A jurubeba (Solanum paniculatum), nativa do Brasil, é uma daquelas plantas que surpreendem pelo potencial. Comumente usada para aliviar problemas no fígado e melhorar a digestão, ela é uma alternativa para quem aposta em soluções naturais.

A jurubeba pode auxiliar na recuperação e proteção do órgão, especialmente em casos de sobrecarga causada por medicamentos ou dietas inadequadas. Conforme a pesquisa “Chemical profile, liver protective effects and analgesic properties of a Solanum paniculatum leaf extract”, publicada no Biomedicine & Pharmacotherapy, a jurubeba mostrou forte ação protetora para o fígado. O estudo analisou extratos das folhas da planta em modelos de hepatotoxicidade induzida por paracetamol.

Os resultados demonstraram que ela reduziu significativamente os níveis de enzimas hepáticas, melhorou a presença de antioxidantes no fígado e protegeu contra danos celulares. Contudo, o seu uso não substitui o tratamento e o acompanhamento médico, bem como o uso correto de medicamentos e bons hábitos de vida.

2. Propriedades antiúlcera

A planta pode ajudar no tratamento e na prevenção de úlceras gástricas. O estudo “New steroidal saponins and antiulcer activity from Solanum paniculatum L.“, publicado na Food Chemistry, revelou que a jurubeba possui compostos bioativos com forte ação protetora contra úlceras gástricas. Entre os compostos isolados, alguns mostraram-se eficazes em reduzir inflamações e proteger as paredes do estômago contra danos induzidos por etanol em ratos. No entanto, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

3. Alívio de problemas digestivos e intestinais

A jurubeba costuma ser utilizada para aliviar desconfortos intestinais, como diarreias ocasionais, sem interferir no funcionamento normal do intestino. Inclusive, a pesquisa “Toxicological, Antidiarrheal and Spasmolytic Activities of Solanum paniculatum”, publicada na Planta Medica, avaliou a eficácia da jurubeba no tratamento de distúrbios gastrointestinais em animais. O extrato das partes aéreas da planta demonstrou ação antidiarreica significativa em modelos experimentais, reduzindo o excesso de secreção.