Veja quantas vezes treinar para ter resultado com a musculação

1. Sair do sedentarismo

Se o objetivo é sair do sedentarismo, ter mais saúde e prevenir doenças, é possível obter resultado significativo com 2 a 4 semanas de treinamento com 5 sessões semanais de 30 minutos, conforme o American College of Sports Medicine, podendo ser alcançado resultados de benefícios à saúde se fracionado em sessões de 12 a 15 minutos durante o dia.

“Tendo como referência uma base mínima de esforço acumulado semanal de 150 minutos de atividade, os ganhos são melhora na circulação, mais energia no dia a dia e início da redução do risco de doenças cardiovasculares. Mas, para manter o progresso, o ideal é transformar essa rotina em um hábito contínuo”, explica Tauan Gomes.

2. Emagrecer

É importante frisar que o emagrecimento é um processo que vai muito além de apenas diminuir o peso na balança. Esse resultado é alcançado por meio de estratégias de déficit calórico, ou seja, gastar mais calorias do que se consome.