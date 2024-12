9 itens para um kit de primeiros socorros natural

Antisséptico natural com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Ajuda a prevenir infecções, aliviar coceiras e reduzir inflamações. “Coloque 1 gota de tea tree diluído em óleo carreador ou aplique diretamente no local, se a pele não for sensível, para aliviar a coceira e reduzir a vermelhidão”, orienta Jamar Tejada.

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock)

6. Calmante natural: chá de camomila

Com ação relaxante e anti-inflamatória, a camomila alivia o estresse, melhora o sono e pode acalmar desconfortos estomacais, tornando-a perfeita para lidar com os desafios das festas e viagens. Jamar Tejada ensina a usar de 1 a 2 colheres de chá de camomila seca em uma xícara de chá de água quente e deixar em infusão por 5 a 7 minutos. A dica do farmacêutico é beber à noite ou sempre que precisar de um momento de calma.

7. Para gases: cápsula de carvão ativado

O carvão ativado é uma forma processada do carvão comum capaz de absorver toxinas e substâncias químicas no trato gastrointestinal, indicado principalmente para o tratamento de intoxicações. “O carvão vegetal ativado deve ser tomado por via oral e as doses normalmente recomendadas são de 4 a 6 comprimidos de 250 mg por dia, divididos em duas tomadas, no intervalo das refeições. Mas vale sempre consultar o médico ou o farmacêutico antes de usar”, alerta Jamar Tejada.