6 dicas para emagrecer até as festas de fim de ano

Perder peso antes das festas é possível com mudanças no consumo diário de calorias e exercício físico

Com a chegada das festas de fim de ano, as pessoas começam a pensar em maneiras de cuidar da saúde e chegar ao período festivo se sentindo melhor. Esse momento, repleto de celebrações, costuma ser um grande incentivo para adotar hábitos que ajudam no equilíbrio e bem-estar. Inclusive, reduzir cerca de 500 calorias da ingestão diária pode ser a chave para alcançar esse objetivo sem recorrer a dietas restritivas. O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), explica que essa estratégia de déficit calórico pode levar a uma perda gradual de peso, o que é mais sustentável a longo prazo.

"Consumir 1.500 calorias por dia, ao invés das 2 mil recomendadas para a maioria dos adultos, gera um déficit de 3.500 calorias semanais. Em quatro semanas, isso pode significar uma perda de até 2 kg, dependendo do metabolismo e do nível de atividade física da pessoa", destaca.

Qualidade alimentar é a chave O Prof. Dr. Durval Ribas Filho reforça, por sua vez, que é essencial planejar essa dieta com foco na qualidade dos alimentos. "Não basta apenas cortar calorias indiscriminadamente. Deve-se garantir que as refeições sejam equilibradas, com proteínas magras, carboidratos integrais, gorduras boas e muitas fibras. Isso ajuda a manter a saciedade e evita aqueles episódios de compulsão alimentar". Para um emagrecimento saudável, conforme o médico, além do cuidado com a alimentação, é importante manter o corpo em movimento. "Além disso, os exercícios físicos são um forte aliado. Atividades como caminhadas diárias de 30 minutos podem potencializar a queima calórica e melhorar o condicionamento físico", sugere. Frutas, verduras e legumes frescos são aliados essenciais para uma dieta balanceada