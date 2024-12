5 causas do ganho de peso após a cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica é um dos procedimentos que mais crescem no Brasil. Em 2023, foram realizadas 80.441 cirurgias desse tipo, de acordo com dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

Além de ser eficaz para o tratamento da obesidade, os resultados conquistados ajudam a combater doenças associadas como diabetes tipo 2, câncer e problemas cardiovasculares. No entanto, algo que vem preocupando especialistas no assunto é o efeito rebote, isto é, quando a pessoa volta a ganhar peso mesmo após o procedimento.