7 atrações imperdíveis do Disney’s Typhoon Lagoon

O Walt Disney World tem dois parques aquáticos. No Disney’s Typhoon Lagoon, diz a lenda que um tufão atravessou um tranquilo oásis tropical, mudando o local para sempre. Tanto que o símbolo do parque é um barco de pesca que ficou preso no topo de um morro. No centro, está uma das maiores piscinas de ondas do mundo. Para completar o cenário, há uma rica vegetação tropical e praias de areia branquinha.

Abaixo, confira algumas atrações imperdíveis do Disney’s Typhoon Lagoon!