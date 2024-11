Veja como o mercado da beleza permite crescimento profissional

O mercado da beleza é um setor promissor para quem busca uma carreira dinâmica e lucrativa, pois combina alta demanda com constante inovação. Este segmento abrange diversas áreas, como cuidados com a pele, cabelo, maquiagem e bem-estar, oferecendo oportunidades para profissionais qualificados atenderem um público cada vez mais exigente. Além disso, o setor está em constante crescimento, impulsionado por tendências globais e pela busca por autoestima e saúde.

Dados recentes do Sebrae destacam a robustez e as oportunidades deste setor. De acordo com o órgão, o Brasil possui 1.331.826 atividades relacionadas a negócios de beleza, incluindo serviços, indústria e comércio. A maior parte desse segmento concentra-se nos serviços de cabeleireiro, manicure, pedicure, estética e outros relacionados a cuidados com a beleza.