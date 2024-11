7 benefícios da planta medicinal picão e como utilizá-la

1. Ação anti-inflamatória

O picão é reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, eficazes no alívio de condições como artrite, reumatismo e inflamações de pele. No estudo “Analgesic and antiinflammatory activities of the ethyl acetate fraction of Bidens pilosa (Asteraceae)”, publicado no Inflammopharmacology, os pesquisadores concluíram que os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios observados nessa planta podem ser atribuídos, ao menos em parte, à presença de flavonoides, que atuam como agentes ativos nessas propriedades terapêuticas. Assim, consumir o chá da planta ou aplicar compressas em áreas doloridas pode ajudar a reduzir o inchaço e aliviar a dor.

2. Propriedade antioxidante

Rico em antioxidantes naturais, o picão ajuda a combater os radicais livres, moléculas instáveis que causam danos às células e aceleram o envelhecimento. Ao proteger o organismo contra o estresse oxidativo, a planta contribui para a prevenção de doenças crônicas, além de manter a pele saudável e jovem.

Conforme o estudo “Bioactive compounds in Bidens pilosa L. populations: a key step in the standardization of phytopharmaceutical preparations”, publicado Brazilian Journal of Pharmacognosy, o extrato folhas/flores do picão apresenta melhor atividade antioxidante em comparação com os extratos de raiz e caule da planta.