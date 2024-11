6 sintomas comuns da dezembrite

Veja como lidar com a tristeza e os sentimentos de angústia nesta época do ano

Decorar a casa para o Natal e reunir a família para algumas pessoas é sinônimo de felicidade e alegria, mas para outras também pode ser sinônimo de angústia e melancolia. Essa sensação, apesar da ausência de um diagnóstico médico formal, pode ser chamada de “dezembrite” ou “depressão de fim de ano”, um problema que afeta significativamente o bem-estar emocional das pessoas.

Causada por diversos fatores, como a revisão de metas e balanço emocional, a síndrome pode causar tristeza, frustração e até estresse, como revela uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia (APA), que aponta que até 38% das pessoas relatam aumento de estresse nesta época do ano. A boa notícia é que, com o reconhecimento dos sintomas e a busca por apoio adequado, é possível lidar com essa condição.