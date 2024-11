Veja como o ovo é um grande aliado da saúde

O ovo é uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Porém, ao longo dos anos foi muitas vezes alvo de desconfiança por conta do colesterol. Todavia, hoje é reconhecido como um “superalimento”. Essa transformação no entendimento sobre ele reflete sua importância na alimentação equilibrada e sua capacidade de se adaptar a diferentes receitas, tornando-se um aliado indispensável nas refeições.

É produzido de forma industrial, com galinhas mantidas em gaiolas, alimentadas com ração e criadas em ambientes fechados. São os mais baratos e amplamente disponíveis.

Nos anos 1970, o ovo foi acusado de elevar o risco de doenças cardiovasculares, pois ele contém cerca de 185 mg de colesterol — mais da metade do limite diário recomendado na época, de 300 mg. No entanto, essa associação direta foi desmentida nas últimas décadas.

As galinhas vivem soltas, ao ar livre, em espaços limitados, com uma alimentação que combina ração vegetal e pastagens. A cor da casca do ovo varia conforme a plumagem da galinha, mas isso não interfere no valor nutricional.

“Hoje sabemos que o colesterol alimentar tem um impacto muito menor nos níveis de colesterol no sangue do que se pensava. A maior parte do colesterol presente no organismo é produzido pelo próprio fígado, e o que realmente afeta os níveis de colesterol ruim (LDL) são as gorduras saturadas e trans — não o colesterol ingerido”, comenta o nutrólogo Dr. Ronan Araujo, especializado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO).

Quase 80% do colesterol que o organismo utiliza é endógeno, ou seja, produzido por ele mesmo. O acúmulo de colesterol ruim nas artérias está mais relacionado ao consumo de gorduras saturadas do que ao colesterol exógeno.

Vários estudos reforçam essa visão. Um deles, publicado no periódico Heart, acompanhou meio milhão de chineses por nove anos e constatou que quem consumia um ovo por dia tinha um menor risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC). Outra revisão científica global, liderada pela Universidade de São Paulo (USP), também confirmou que o consumo regular de ovos (um a cinco por semana) não aumentava o risco cardiovascular.