Veja os sintomas e os tratamentos para a clinomania

Clinomania é um termo que descreve o desejo excessivo ou compulsivo de permanecer na cama, geralmente associado à necessidade de descanso ou ao desejo de evitar responsabilidades e situações do cotidiano.

Marco Aurélio, psicólogo e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que esse quadro pode ser agravado por diferentes fatores. “Estresse, solidão e sobrecarga emocional podem levar a um ciclo vicioso em que a pessoa se sente cada vez mais incapaz de realizar tarefas diárias”, explica.

Ainda conforme o profissional, a clinomania pode afetar a saúde de outras maneiras. “Além disso, o comportamento pode impactar negativamente a saúde física, promovendo sedentarismo e aumentando o risco de problemas circulatórios, dores musculares e até mesmo questões de autoestima”, aponta.

Tratamento para a clinomania

Marco Aurélio afirma que o tratamento para a clinomania é definido com base na causa subjacente do comportamento. “Nos casos em que há relação com transtornos emocionais como depressão ou ansiedade, o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, o uso de medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos pode ser fundamental”.

Além disso, o tratamento com terapia tem surtido efeito nos pacientes. “As terapias cognitivo-comportamentais (TCC) têm se mostrado eficazes, ajudando os pacientes a compreenderem e modificarem padrões de comportamento específicos”, acrescenta.