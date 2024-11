7 benefícios da planta medicinal bardana e como usá-la

Suas raízes, folhas e sementes são ricas em nutrientes que podem melhorar diversos aspectos da saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada na no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A inulina presente na bardana também ajuda no controle dos níveis de glicose no sangue. Ela retarda a absorção do açúcar pelo organismo, evitando picos de glicemia. Isso torna a planta uma opção interessante para pessoas com diabetes ou pré-diabetes, além de ser útil na prevenção de problemas metabólicos.

Além disso, conforme o estudo “Antidiabetic, hypolipidemic and hepatoprotective effects of Arctium lappa root’s hydro-alcoholic extract on nicotinamide-streptozotocin induced type 2 model of diabetes in male mice”, publicado Avicenna Journal of Phytomed, o extrato da raiz da bardana, em doses específicas, tem efeito antidiabético por meio de suas propriedades hipolipidêmicas (capacidade de reduzir os níveis de lipídios no sangue) e insulinotrópicas (estimula a secreção de insulina ou melhora a sua função no organismo).

5. Ação antioxidante

A bardana é rica em antioxidantes que contribuem para fortalecer as defesas do organismo. Conforme o artigo “Avaliação in vitro da atividade antioxidante do extrato hidroalcoólico de folhas de bardana”, publicado na Revista Brasileira de Farmacognosia, o extrato de folhas de bardana apresenta atividade antioxidante, ou seja, é capaz de neutralizar radicais livres, moléculas instáveis que causam danos celulares associados ao estresse oxidativo.

6. Melhoria da saúde da pele

Devido às suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, a bardana é frequentemente usada no tratamento de problemas de pele como acne, eczema e psoríase. Ela auxilia na redução da inflamação e no combate às bactérias que podem agravar essas condições. Além disso, promove a cicatrização e melhora a textura da pele.