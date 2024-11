7 benefícios do açafrão para a saúde e como usá-lo

O açafrão contém crocina, um carotenoide que protege as células da retina contra degeneração e estresse oxidativo. Segundo o artigo publicado na Hypothesis Medical Discovery and Innovation in Ophthalmology (2024), intitulado “Crocus sativus (saffron) and age-related macular degeneration (ARMD)“, o açafrão apresenta efeitos promissores no manejo da degeneração macular relacionada à idade.

O açafrão tem ganhado espaço na cosmética por sua ação eficaz no clareamento e na uniformização do tom da pele, atribuída à crocina e ao safranal, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses ativos naturais ajudam a reduzir a produção de melanina, combatendo manchas escuras e hiperpigmentação enquanto promovem um brilho saudável.

O açafrão é tradicionalmente utilizado para aliviar cólicas menstruais devido à sua ação antiespasmódica e capacidade de reduzir o fluxo excessivo. Ele também ajuda a regular os ciclos menstruais em mulheres com desordens hormonais, sendo um aliado em condições como a síndrome do ovário policístico (SOP). Contudo, o seu uso não deve substituir o acompanhamento e o tratamento médico.

Além disso, sua aplicação em cremes, séruns e máscaras faciais auxilia na proteção contra danos causados por radicais livres, retardando sinais de envelhecimento, como rugas e linhas finas. Versátil, o açafrão também atua como um agente calmante para peles sensíveis, sendo amplamente utilizado em produtos destinados a revitalizar e iluminar o rosto.

6. Auxilia na cicatrização de feridas

De acordo com o artigo”In vitro and in vivo evaluation of diabetic wound healing properties of saffron petals (Crocus Sativus L.)“, publicado no Scientific Reports em agosto de 2024, o extrato de pétalas de açafrão demonstrou ser uma solução promissora para acelerar a cicatrização de feridas, especialmente em contextos de diabetes.

A pesquisa mostrou que o extrato de pétalas de açafrão ajuda as células da pele a crescerem mais rápido, a se moverem para fechar a ferida e a formar novos vasos sanguíneos. Isso acontece porque o açafrão aumenta a produção de colágeno, uma proteína que fortalece a pele, e de substâncias que estimulam o fluxo sanguíneo. Em testes com animais, o uso do extrato reduziu o tempo necessário para as feridas cicatrizarem.