6 receitas com chia para ajudar a emagrecer

Em um recipiente, coloque o leite de coco, as sementes de chia, o coco ralado, o mel e a essência de baunilha e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, retire da geladeira, adicione a manga e mexa. Sirva em seguida.

Bolo de milho-verde com chia

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de milho-verde fresco

fresco 1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de coco ralado

1/4 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1/2 colher de café de sal

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo vegetal para untar

Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a chia, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e as sementes de chia e bata novamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de milho, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia com chia

Ingredientes

3 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 pitada de sal

Água para hidratar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o farelo de aveia e a semente de chia e cubra com água. Deixe descansar por 5 minutos. Após, escorra a água, adicione o sal e misture. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma concha, disponha a massa na panela e cozinhe até dourar os dois lados. Sirva em seguida.