5 dicas para organizar a casa com eficiência

“Após alguns anos trabalhando como personal organizer, notei o quanto as pessoas não sabem por onde começar ou como manter os cômodos organizados. E quando eu compartilho dicas sobre isso, elas ficam impressionadas com o quanto o básico bem-feito tem potencial de mudar completamente os hábitos e trazer efeito sobre a arrumação dos ambientes”, esclarece Salvador Corrêa Neto, dono do perfil @salvadororganizer e parceiro da Bettanin.

Organizar a casa vai muito além de deixar tudo no lugar; é uma forma de melhorar a rotina e otimizar os espaços. Pequenas mudanças no dia a dia podem transformar completamente os ambientes, tornando-os mais funcionais e acolhedores.

“Não basta saber que existe o local de um item se, após usar, você não o guarda. Assim como é importante manter a limpeza da casa, a organização também faz toda a diferença para viver em um ambiente harmonioso, arrumado e que traga paz. Por isso, se esforçar para conservar esse hábito fará com que ele perpetue e vire algo natural depois de um tempo”, comenta.

5. Ronda da organização diária

É claro que nem sempre é viável manter os ambientes organizados durante todo o dia, principalmente para quem tem rotina agitada, crianças pequenas, família grande ou trabalha em casa. Mas é possível separar 5 minutinhos para fazer a chamada “ronda da organização”, pegando os objetos espalhados e devolvendo para os seus lugares.

“Essa é uma tarefa que, inclusive, pode ser compartilhada com outras pessoas da casa, especialmente para incluir as crianças e estimular o senso de responsabilidade. Além disso, ter esse hábito de finalizar o dia com tudo no lugar trará paz e sensações agradáveis para a mente, possibilitando uma boa noite de descanso, já que a organização da casa também reflete em nosso interior”, conta Salvador Corrêa Neto.