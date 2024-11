4 receitas saudáveis e práticas com batata

Nhoque de batata com aveia (Imagem: irina2511 | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A batata é um alimento versátil, nutritivo e acessível, sendo uma excelente fonte de carboidratos e fibras. Quando preparada de maneira saudável, ela pode se transformar em uma opção deliciosa e equilibrada para qualquer refeição, especialmente para quem deseja manter uma alimentação balanceada sem abrir mão do sabor. Por isso, confira 4 receitas práticas com batata para incluir no cardápio! Nhoque de batata com aveia Ingredientes 500 g de batata descascada

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 ovo

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione a aveia, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea e, se necessário, adicione mais um pouco de aveia. Modele os nhoques no formato desejado e reserve.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Escorra e disponha em um prato. Cubra com o molho de tomate e sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado e decorado com folhas de manjericão. Salada de batata com iogurte Ingredientes 600 g de batata bolinha descascada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

3 dentes de alho descascados e amassados

1/3 de xícara de chá de aipo picado

picado 170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de sementes de mostarda moídas

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, a cúrcuma, o azeite, as sementes de mostarda e o aipo e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre as batatas e misture delicadamente. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida. Escondidinho de frango com batata (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)