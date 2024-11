8 lanches fáceis e nutritivos para levar para o trabalho

Apesar da correria da rotina, ainda mais para quem trabalha fora de casa, é possível preparar e levar refeições para o trabalho, sendo uma excelente maneira de garantir energia e disposição ao longo do dia a partir do consumo de alimentos realmente nutritivos.

De acordo com Luiza Amaral, nutricionista da Liv Up, maior foodtech brasileira de comida saudável, adotar o hábito de levar refeições preparadas em casa traz diversos benefícios para a saúde. “Essa prática garante uma alimentação mais equilibrada, evitando o consumo excessivo de sódio, gorduras ruins e açúcares, presentes em grande parte dos alimentos industrializados. Preparar as próprias refeições permite maior controle tanto das porções quanto dos ingredientes”, afirma.