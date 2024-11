3 benefícios da erva confrei para dor muscular e articular

Veja como as propriedades analgésicas e anti-inflamatórias dessa planta podem beneficiar a saúde

Embora seu uso interno deva ser evitado por conta de compostos tóxicos, seu uso externo é amplamente aplicado para tratar diversas condições de saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A erva confrei (Symphytum officinale) é uma planta herbácea perene, originária da Europa e da Ásia. Ela se destaca no uso tradicional da medicina natural devido às suas propriedades curativas, sendo especialmente valorizada por sua capacidade anti-inflamatória.

Abaixo, confira como o confrei pode beneficiar a saúde e as formas mais seguras de utilizá-lo!

Conforme o “Community herbal monograph on Symphytum officinale L., radix”, da European Medicines Agency, o uso tradicional do confrei é indicado para alívio de entorses e contusões leves.

2. Reduz hematomas e contusões

A aplicação de confrei em contusões é conhecida por acelerar a reabsorção de hematomas. Seus compostos bioativos, como a alantoína e os taninos, estimulam a circulação sanguínea e reduzem o inchaço na área lesionada. Compressas feitas com folhas ou infusões de confrei ajudam a diminuir a dor e a aparência das manchas roxas, promovendo uma recuperação mais rápida.

O confrei pode ajudar a reduzir as dores nas articulações (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)

3. Alivia sintomas de gota

A gota, caracterizada por inflamações dolorosas nas articulações devido ao acúmulo de ácido úrico, pode ser aliviada com o uso externo do confrei. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir o inchaço e a dor nas articulações afetadas. Compressas ou óleos feitos com confrei podem ser aplicados diretamente nas áreas inflamadas, proporcionando alívio natural.