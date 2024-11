11 benefícios da caminhada no processo de emagrecimento

Em busca de um estilo de vida saudável e da perda de peso, muitas pessoas buscam alternativas eficazes e acessíveis para incluir exercícios físicos na rotina. Entre as opções disponíveis, a caminhada se mostra uma excelente escolha. Mais que um simples exercício aeróbico, ela oferece uma série de benefícios que contribuem diretamente para o processo de emagrecimento.

Segundo um estudo publicado no periódico científico Medicine & Science in Sports & Exercise, apenas cinco minutos de caminhada a cada meia hora podem contrabalancear os efeitos negativos de ficar muito tempo sentado. Essa quantidade de movimento reduziu significativamente tanto a pressão arterial quanto os níveis de açúcar no sangue.