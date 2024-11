6 doces veganos fáceis de fazer

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Coloque em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções do doce e modele no formato de bolinhas. Passe no coco ralado e enfeite com cravo-da-índia. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque o leite, o açúcar, o creme vegetal, o sal e o fermento biológico e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Modele no formato de uma bola, cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções da massa e faça bolinhas pequenas. Disponha em uma assadeira untada com óleo de soja e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Torta de banana com canela (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Torta de banana com canela

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de sopa de creme vegetal

1 1/2 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

4 bananas-nanicas

Canela em pó a gosto

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o creme vegetal, o leite e o fermento e bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, unte uma forma com óleo de coco e despeje a massa sobre ela. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as bananas no sentido longitudinal e coloque-as sobre a massa. Polvilhe com açúcar e canela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Sagu de coco com manga

Ingredientes

1 xícara de chá de sagu de tapioca

500 ml de leite de coco

500 ml de água

1/2 xícara de açúcar demerara

demerara 1 manga madura cortada em cubos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o sagu de tapioca e a água e leve ao fogo médio. Mexa ocasionalmente e cozinhe até as bolinhas de sagu ficarem translúcidas, cerca de 20 minutos. Após o cozimento, escorra e lave o sagu em água fria para remover o excesso de amido. Reserve. Na mesma panela limpa, coloque o leite de coco e o açúcar. Leve ao fogo baixo e mexa até o açúcar se dissolver completamente, mas sem deixar ferver. Adicione o sagu cozido ao creme de coco, mexendo bem para incorporar. Cozinhe por mais 5-10 minutos, até que o sagu absorva parte do creme de coco, ganhando uma textura cremosa. Retire do fogo e deixe esfriar. Em copinhos ou tigelas, coloque o sagu cremoso e adicione os cubos de manga por cima. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.