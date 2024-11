5 cuidados essenciais para controlar o diabetes

Em 14 de novembro é celebrado o “Dia Mundial do Diabetes”, uma doença que, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), afeta 20 milhões de brasileiros. Essa condição crônica requer cuidados contínuos e um gerenciamento rigoroso para evitar complicações graves, como cegueira, insuficiência renal e doenças cardiovasculares.

Por isso, a Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão, endocrinologista e especialista em metabologia do Centro de Excelência em Medicina (CEM), de São Paulo, enfatiza a importância do monitoramento contínuo da glicemia e do comprometimento do paciente com o tratamento médico.