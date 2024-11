3 formas de proteger o relacionamento do contágio emocional

Especialistas dão dicas para evitar que o estresse e o mau humor de um cônjuge interfira na vida do outro

O contágio emocional é um fenômeno estudado na psicologia que descreve a tendência de absorver e reproduzir o estado emocional de quem está próximo. Em relacionamentos, esse efeito pode ser especialmente evidente, pois, ao passar muito tempo com o parceiro, emoções como alegria, ansiedade ou mau humor acabam sendo compartilhadas de forma involuntária. Isso significa que, sem perceber, podemos “imitar” o humor do outro, algo capaz de afetar a harmonia da relação.

A preservação de um relacionamento saudável exige atenção especial ao contágio emocional. Controlar essa troca de emoções é crucial para evitar desgastes desnecessários. “Esse mimetismo não consciente, conhecido como ‘efeito camaleão’ ou ‘imitação inconsciente’, ocorre com mais frequência em pessoas empáticas e em relacionamentos próximos, como os amorosos”, explica Monica Machado, psicóloga e fundadora da Clínica Ame.C, pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, e host do podcast Ame.Cast.