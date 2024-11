11 alimentos sem glúten para substituir o trigo

O trigo é um alimento amplamente utilizado e rico em glúten, uma proteína que dá elasticidade e textura a massas e pães. No entanto, o glúten não pode ser consumido por algumas pessoas, como as que têm doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, pois ele provoca reações adversas no organismo, podendo causar sintomas digestivos e outros problemas de saúde.

Além dessas condições específicas, a retirada do glúten da dieta também pode ser interessante para outras pessoas, como as que buscam emagrecimento, uma vez que alimentos sem glúten muitas vezes são menos processados e podem auxiliar no controle do consumo de calorias.