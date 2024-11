Veja como o chá de hibisco ajuda no emagrecimento

Para quem procura maneiras simples de manter o corpo em equilíbrio, o chá de hibisco pode ser uma ótima escolha. Repleto de compostos naturais, ele ajuda a manter a hidratação e favorece o funcionamento do organismo. Com coloração intensa e toque ácido semelhante ao da framboesa, o hibisco se trata de uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional). Além disso, a sua bebida costuma ser associada ao emagrecimento.

Segundo a Dra. Vanessa Suemy Fujihara Alonso, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são um destaque do hibisco. “Ele é rico em antocianinas, vitaminas do complexo B e C, ferro, fibras e polifenóis e, quando inserido em uma dieta balanceada, somado a hábitos de vida saudáveis, pode trazer diversos benefícios à saúde”, esclarece.