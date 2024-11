Conheça os benefícios da água de coco para a saúde

Com alta concentração de minerais, essa bebida ajuda na recuperação pós-atividade física

A água de coco é uma das escolhas mais apreciadas quando o assunto envolve refrescância e sabor. Por trás dessa bebida leve e natural, há um conjunto de nutrientes que a torna aliada do bem-estar. Em um cenário no qual hidratação e saúde são prioridades, ela surge como uma alternativa que atende a essas necessidades de forma deliciosa e prática.

Principais benefícios dos nutrientes da água de coco

Thais Lobo, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, lista abaixo os principais nutrientes da bebida benéficos para o corpo humano:

Potássio: essencial para a contração muscular e o funcionamento do coração ;

essencial para a contração muscular e o funcionamento do ; Sódio: fundamental para o equilíbrio hídrico e a transmissão de impulsos nervosos;

fundamental para o equilíbrio hídrico e a transmissão de impulsos nervosos; Magnésio, fósforo e cálcio: contribuem para a saúde óssea e muscular.

Cuidados no consumo da água de coco

Apesar de benéfica, é preciso tomar alguns cuidados em relação à ingestão da bebida. “A água de coco é indicada para todas as pessoas, desde que consumida com moderação. No entanto, é importante ressaltar que pacientes renais devem consultar seus médicos antes de incluir a água de coco na dieta, pois o excesso de potássio pode ser prejudicial. Não há uma quantidade exata recomendada, mas consumir entre 200 e 250 ml de água de coco ao dia já pode trazer diversos benefícios para a saúde”, finaliza a especialista.

Por Nicholas Montini Pereira